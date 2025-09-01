Policjant po służbie ugasił pożar zapobiegając dalszemu rozprzestrzenieniu ognia Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Policjant z częstochowskiej drogówki sierż. szt. Sebastian Nagaj podczas wieczornego spaceru ulica Jaśminową w Hucie Starej B, z oddali pod lasem zauważył ogień. Mundurowy wezwał na miejsce straż pożarną. Sam, nie mając żadnych środków ruszył tam, by walczyć z ogniem. Policjant gałęzią ugasił pożar jeszcze przed przyjazdem strażaków. Jego szybka reakcja zapobiegła rozprzestrzenianiu się ognia.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej B przekazał dyplom uznania dla częstochowskiego policjanta sierż. szt. Sebastiana Nogaja za jego „bohaterską i obywatelską postawę”. Mundurowy w czasie wieczornego spaceru przy ulicy Jaśminowej w Hucie Starej B, w oddali zauważył płomienie ognia, które z każdą chwilą stawały się coraz większe.

Z uwagi na ogromne zagrożenie pożarem, powiadomił służby i ruszył w to miejsce, aby ugasić pożar. Nie mając żadnych środków, urwał z drzewa gałęzie i za ich pomocą ugasił ogień jeszcze przed przybyciem ochotników ze straży pożarnej.

Jego sprawne działanie i szybka reakcja uniemożliwiły rozprzestrzenienie się płomieni w pobliskie lasy. Gdy na miejsce dotarli wezwani strażacy, nie było już zagrożenia.

Poniżej publikujemy dyplom uznania, który w dowód uznania, otrzymał od strażaków Sebastian.

( KWP w Katowicach / kp)