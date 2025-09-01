2-latka spacerowała w pobliżu przystanku autobusowego Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Radlińska Policja otrzymała zgłoszenie o małej dziewczynce, która znajdowała się w pobliżu przystanku autobusowego - dziecko miało być zagubione, bez butów, ubrane tylko w body i pieluszkę. Zgłaszające kobiety zaopiekowały się dzieckiem do czasu przyjazdu patrolu. Dzięki ich właściwej reakcji nie doszło do tragedii i 2-latka bezpiecznie wróciła w objęcia swojej mamy.

W czwartek rano (28 sierpnia) radlińska Policja otrzymała zgłoszenie o małej dziewczynce, która bez opieki przebywała w pobliżu przystanku autobusowego na ulicy Rybnickiej w Radlinie. Do czasu przyjazdu patrolu zgłaszające sytuację kobiety zaopiekowały się dzieckiem. Ich działanie idealnie wpisuje się w hasło kampanii śląskiej Policji: Widzisz - Reaguj!

Policjanci potwierdzili zgłoszenie, zastali małe dziecko bez obuwia, ubrane tylko w body i pieluszkę. Podziękowali kobietom za ich reakcję i zatroszczyli się o dziecko. Po chwili na miejsce przyszła matka 2-latki. Jak się okazało, dziewczynka musiała otworzyć dolny zamek w drzwiach i wyjść z domu. Kobieta była przekonana, że 2-latka, podobnie jak jej dwójka starszego rodzeństwa jeszcze śpi.

Na szczęście dziecko nie wymagało pomocy medycznej. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości matki, 21-latka była trzeźwa. Za naruszenie obowiązku nadzoru nad małoletnim do lat 7 i dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia, kobieta została ukarana mandatem. Ponadto dokumentacja z tej interwencji zostanie przesłana do sądu rodzinnego, w celu wglądu w sytuację rodzinną dziecka.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o właściwą opiekę nad małoletnimi dziećmi, a także właściwe zabezpieczenie drzwi lub furtek ogrodzenia przed możliwością wydostania się dziecka na zewnątrz. Tym razem, dzięki czujności i wrażliwości młodych kobiet 2-letnia dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę swojej mamy.

Reagujmy, kiedy widzimy coś niepokojącego, kiedy komuś grozi niebezpieczeństwo lub kiedy widzimy małe dziecko bez opieki. Twój jeden telefon ma znaczenie. Widzisz — reaguj!