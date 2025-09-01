Pędził na motocyklu autostradą z prędkością przekraczającą 210 km/h, spiesząc się do dziewczyny. Został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Bolesławiecka drogówka zatrzymała na A4 motocyklistę, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 70 km/h. Mężczyzna, obywatel Niemiec, jechał na weekend do Wrocławia. Otrzymał mandat w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 15 punktów karnych, ponieważ to już kolejne jego poważne wykroczenie w ciągu kilku miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, patrolując w piątkowe popołudnie autostradę A4 zauważyli motocyklistę poruszające się z dużą prędkością. Mundurowi dokonali pomiaru prędkości za pomocą wideorejestratora, który wskazał ponad 210 km/h przy dopuszczalnej prędkości na tym odcinku 140 km/h. Kierujący jednośladem, 39-latek, został zatrzymany.

Sprawdzenie w policyjnych systemach pokazało, że nie jest to jego pierwsze zlekceważenie przepisów na polskich drogach. Kilka miesięcy temu również został zatrzymany za znaczne przekroczenie prędkości.

Policyjny patrol ukarał recydywistę drogowego mandatem wysokości 5 tysięcy złotych i 15 punktami karnymi. Amator dwóch kółek musi być teraz bardzo ostrożny, ponieważ do utraty prawa jazdy pozostał mu już tylko jeden punkt karny.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Poniższe nagranie przedstawia zdarzenie opisane tekście.