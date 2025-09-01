Raciborscy kryminalni zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj 27 września br. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków oraz sprzęt służący do ich produkcji. W sprawie zatrzymano 31-letniego mieszkańca gminy Krzyżanowice. Sąd na wniosek śledczych i prokuratora zastosował wobec zatrzymanego 3 miesiące aresztu.

Podczas działań operacyjnych policjanci uzyskali informacje o posiadaniu przez mężczyznę środków odurzających. Mundurowi dotarli do jego miejsca zamieszkania, gdzie podczas przeszukania zabezpieczyli m.in. marihuanę, mefedron, MDMA oraz metamfetaminę.

W garażu należącym do mieszkańca gminy Krzyżanowice znajdował się kompletny sprzęt oraz prekursory wykorzystywane do produkcji substancji psychotropowych, w tym plastikowe baniaki z cieczą i odczynniki chemiczne.

Do działań przyłączyła się policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła szczegółowe oględziny miejsca ujawnienia linii produkcyjnej. W realizacji policjantów wspierali także strażnicy graniczni. W toku czynności policjanci zatrzymali 31-latka.

Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone środki to m.in.: 249 gramów marihuany, 44 gramy metamfetaminy, niewielkie ilości mefedronu i MDMA, a w pojemnikach znajdowała się również płynna metamfetaminą o łącznej pojemności 5,5 litra.

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 31-latka na okres 3 miesięcy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz udział w ich produkcji grozi mu kara od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu dziękuje wszystkim funkcjonariuszom innych służb zaangażowanym w sprawę. Szczególne podziękowania kierujemy do funkcjonariusza Straży Granicznej – przewodnika psa służbowego do wykrywania śladów zapachowych środków odurzających i substancji psychotropowych, który regularnie wspiera działania raciborskich kryminalnych.