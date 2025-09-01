Policjanci z Chyloni ewakuowali mieszkańców z budynku, w którym doszło do pożaru Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Gniewskiej w Gdyni przesłali szczere i głębokie podziękowania dwóm funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni, którzy w obliczu realnego zagrożenia wykazali się niezwykłą determinacją, odpowiedzialnością i bohaterstwem.

W dniu zdarzenia, gdy w jednym z mieszkań przy ulicy Gniewskiej zapalił się olej na kuchence gazowej, a ogień błyskawicznie objął okap, meble, firany i elementy zabudowy, pierwsi na miejscu pojawili się policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni. Płomienie były już widoczne z okna, w budynku panowało silne zadymienie, a sytuacja groziła tragedią.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli zdecydowane działania, informowali mieszkańców o zagrożeniu, nakazując im niezwłoczną ewakuację i pomagając w opuszczeniu budynku. W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, znajdowała się matka z dwójką dzieci oraz dwoma psami. Policjanci nie tylko ewakuowali domowników i wskazali im bezpieczną drogę wyjścia, ale również z pomocą służbowej gaśnicy ugasili ogień, zanim zdążył się rozprzestrzenić.

Dzięki ich błyskawicznej reakcji i opanowaniu sytuacji uniknięto dramatycznych skutków.Płomienie zostały ugaszone na czas, a całe zdarzenie nie zakończyło się tragedią.

Mieszkańcy bloku przy ulicy Gniewskiej, w piśmie wyrazili ogromną wdzięczność i szacunek dla funkcjonariuszy, którzy nie zawahali się wejść w sam środek zagrożenia, aby ratować ludzkie życie i mienie.