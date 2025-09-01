Groziła ratownikom medycznym podczas interwencji. 48-latka została zatrzymana Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj W sobotę (28 sierpnia) na terenie gminy Mszczonów doszło do poważnego incydentu z udziałem ratowników medycznych. Podczas wykonywania swoich obowiązków zostali oni znieważeni i zastraszani przez 48-letnią mieszkankę gminy Mszczonów, obywatelkę Ukrainy.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta wezwała pogotowie do swojego partnera, który jak się okazało nie wymagał pomocy medycznej. Ratownicy, wykonując czynności służbowe, spotkali się z agresją zgłaszającej. Kobieta znieważyła ich, a także groziła im pozbawieniem życia i zdrowia. Tym samym naraziła instytucję użyteczności publicznej na niepotrzebną interwencję.

48-latka została zatrzymana przez policjantów i doprowadzona do żyrardowskiej komendy. Usłyszała zarzuty znieważenia ratowników medycznych oraz kierowania gróźb karalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że ratownicy medyczni podczas wykonywania czynności służbowych są chronieni prawem w taki sam sposób, jak funkcjonariusze publiczni. Każdy przypadek agresji wobec nich spotyka się ze stanowczą reakcją organów ścigania.

(KWP zs. w Radomiu / kp)