Podsumowanie bezpieczeństwa na wodach w okresie wakacji Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Za nami kolejne wakacje, podczas których wiele osób wybrało wypoczynek nad wodą.

Okres wakacji, jak co roku, sprzyja rekreacji na wodach i terenach przywodnych. Uwzględniając fakt, że jednym z podstawowych zadań Policji, jest zapewnienie bezpieczeństwa na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, także w roku bieżącym Policja realizowała szereg przedsięwzięć wpływających na poziom bezpieczeństwa. W obszarze tym, w szczególności zadania te realizowane były przez policjantów ze stałych jednostek/komórek wodnych Policji. Są one usytuowane w garnizonach: zachodniopomorskim, pomorskim, stołecznym, wielkopolskim, małopolskim, dolnośląskim, a służbę w nich pełni 170 policjantów. Policja dostosowując się do potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co roku w okresie wakacyjno-urlopowym powołuje na terenie całego kraju tzw. „sezonowe komórki wodne”, których w bieżącym roku utworzono 75, a służbę w nich pełniło około 380 policjantów.

W komórkach tych funkcjonariusze wykorzystywali w służbie m.in. łodzie, skutery wodne, quady. Policja, wyprzedzająco przed sezonem, prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które były sukcesywnie kontynuowane także podczas wakacji. Niezwykle istotnym elementem zadań realizowanych przez Policję są inicjatywy oparte na współdziałaniu m.in. z urzędami wojewódzkimi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami uprawnionymi do ratownictwa wodnego, czy też takim służbami jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Gminna/Miejska. Co roku niewymiernym wyzwaniem dla Policji jest reakcja odpowiednich służb na nieodpowiedzialne zachowania osób, niejednokrotnie skutkujące przypadkami utonięć. Dodatkowo takie czynniki jak: brak umiejętności pływania lub ich przecenianie, spożywanie alkoholu, brawura, niestosowanie się do znaków i zakazów, przyczyniają się do licznych wypadków utonięć.

Z tegorocznych danych zgromadzonych przez Policję wynika, iż w okresie wakacji doszło do utonięcia 122 osób. Do największej liczby utonięć doszło w jeziorach (39), rzekach (26) oraz w stawach (16). Należy pamiętać, że do powyższych zdarzeń może dojść niezależnie od aktywności podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego oraz innych służb, które znajdując się blisko zdarzenia tonięcia podejmują akcje ratownicze. Podczas wakacji w br. najliczniejszą grupą wśród ofiar utonięć byli mężczyźni – 107, następnie kobiety – 8 oraz dzieci – 7. W 14 przypadkach ustalono, że przyczyną utonięć był alkohol (11,47 % wszystkich utonięć). W statystyce tej dominującą grupą byli mężczyźni – 12 przypadków. Pod wpływem alkoholu przed utonięciem znajdowała się 1 kobieta oraz 1 osoba niepełnoletnia. Na 122 przypadki utonięć osób, 45 miało miejsce podczas kąpieli. Ponad 100 przypadków odnotowano w miejscach ogólnodostępnych, natomiast pozostałe na terenach prywatnych posesji, zakładów itp.

Jednocześnie przypominamy, że Policja co roku realizuje ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną, która ma na celu propagowanie właściwego zachowania w sezonie wakacyjnym wśród najmłodszych jak i osób dorosłych. Tym roku pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Policja w okresie wakacji realizowała również zadania poza granicami naszego kraju, m.in. w rejonach nadmorskich o dużym natężeniu turystycznym. Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną – są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu "Miejsce bezpiecznej turystyki" na terenie Chorwacji. W bieżącym roku przez okres lipiec-sierpień na terenie Republiki Chorwacji, w rejonach nadmorskich, służbę pełniło dwunastu polskich policjantów, czterech polskich policjantów, w tym samym okresie, pełniło służbę w polsko-bułgarskich patrolach na wybrzeżach Morza Czarnego oraz czterech policjantów przez okres dwóch tygodni na terenie Włoch.

Okres wakacji jest już za nami, pamiętajmy jednak o względach bezpieczeństwa nie tylko latem.