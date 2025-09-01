O twórcy polskiej kynologii policyjnej w Muzeum Katyńskim Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj 1 września 2025 r. w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyła się prezentacja pierwszej monografii poświęconej twórcy polskiej kynologii policyjnej podinsp. Alojzemu Grimmowi pt. „Podwaliny polskiej kynologii policyjnej (1919–1939). Działalność służbowa podinsp. Alojzego Grimma”. Autorem publikacji jest kom. Piotr Mrozowski, wykładowca Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Książka, wydana przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ukazuje się w 85. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz w roku ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Polskich Bohaterów z Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni i innych miejsc. Główny jej bohater, funkcjonariusz Policji Państwowej oraz wybitny specjalista hodowli i tresury psów został internowany w Ostaszkowie, zamordowany w 1940 r. i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. Przywołując więc pamięć o prekursorze polskiej szkoły kynologii policyjnej, przywołujemy również pamięć o ponad 6 tysiącach ofiar zbrodni katyńskiej w granatowych mundurach.

Spotkanie autorskie w Muzeum Katyńskim uroczyście otworzył Sebastian Karwat, Kierownik Muzeum – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego. Środowisko policyjne reprezentowali insp. Tomasz Rylski - Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z kadrą kierowniczą, insp. Piotr Kulesza - Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz podinsp. Marcin Lasota - p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji Historycznej GKGP. W temat monografii wprowadził wszystkich zebranych Kustosz Muzeum Katyńskiego w Warszawie dr Bartłomiej Bydoń, który w przedmowie do książki zwrócił celnie uwagę, że „Dzieje opisane w oddawanej właśnie do rąk Czytelników książce to pewna ponadczasowa paralela łącząca dwóch wykładowców – nauczycieli i zarazem miłośników psa służbowego”.

Prezentowana w Muzeum monografia to obszerna i bogato ilustrowana praca, przybliżająca tworzenie systemu szkolenia przewodników psów służbowych Policji Państwowej w latach 1919–1939. Pasja i ogromny nakład pracy Autora, a także rzetelność i dokładność informacji zebranych z wielu źródeł archiwalnych. zostały potwierdzone przez recenzentów tej publikacji – prof. dr. Piotra Majera oraz dr. hab. Tadeusza Kaletę, prof. SGGW.

Natomiast sam podinsp. Alojzy Grimm jest postacią nietuzinkową. Oprócz ciekawego rysu osobowościowego, czy traktowania psa służbowego jak towarzysza i partnera w służbie, stworzył rzeczywiste podwaliny pod policyjną kynologię. Nie tylko opracował niezbędne zalecenia, wskazówki i uwagi dotyczące szkolenia psów służbowych, ale przede wszystkim opracował i wdrożył system doboru psów, szkolenia przewodników oraz ich czworonożnych towarzyszy, oraz co istotne dla nas dzisiaj, zebrał wiedzę praktyczną z tego zakresu w licznych publikacjach.

Po prezentacji książki był czas na dyskusje, pytania o losy psów i innych funkcjonariusz Policji Państwowej – przewodników psów służbowych oraz dedykacje autorskie. Wszystkie egzemplarze znalazły Czytelników. Wyjątkowym i cennym dopełnieniem prezentacji i opowieści o losach podinsp. Alojzego Grimma było oprowadzanie po Muzeum Katyńskim przez jego Kustosza dra Bartłomieja Bydonia.

Książka „Podwaliny polskiej kynologii policyjnej (1919–1939). Działalność służbowa podinspektora Alojzego Grimma” autorstwa kom. Piotra Mrozowskiego została objęta honorowym patronatem Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego oraz „Gazety Policyjnej”. Monografię można pobrać bezpłatnie ze strony Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: https://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/2968,Wybrane-publikacje-ksiazkowe.htm

Tekst i foto: Izabela Pajdała, BKS KGP, „Gazeta Policyjna”