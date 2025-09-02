Trzymiesięczny areszt dla 21-latka, który oszukał seniorkę na prawie 170 tysięcy złotych Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanej reakcji szczecińskich wywiadowców oraz wzorowej współpracy z pokrzywdzoną seniorką policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić od niej kolejne pieniądze. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Pod numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która wcześniej w wyniku oszustwa straciła 160 tysięcy złotych. Sprawca kontaktował się z nią, oferując rzekomy „zwrot z inwestycji”.

Seniorka, nie chcąc paść ponownie ofiarą przestępstwa, powiadomiła policję. Na miejsce przyjechali szczecińscy wywiadowcy, którzy wspólnie z kobietą ustalili plan działań.

Pod nadzorem funkcjonariuszy seniorka odebrała kolejny telefon od oszustów i umówiła się na spotkanie w celu przekazania pieniędzy. Mężczyzna, który podjechał pod blok, został zatrzymany przez policjantów. 21-latek był zaskoczony i stawiał opór. Do przekazania gotówki w kwocie 69 tysięcy złotych nie doszło.

Zatrzymany usłyszał zarzuty oszustwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą.

Na szczególne uznanie zasługuje postawa pokrzywdzonej seniorki, która mimo wcześniejszej straty znacznej sumy pieniędzy wykazała się odwagą i zdecydowała się na współpracę z policjantami, dzięki czemu sprawca został zatrzymany.

