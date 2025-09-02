Czterech pseudokibiców z zarzutami handlu narkotykami. Policjanci zabezpieczyli prawie 3,5 kilograma środków odurzających oraz 65 kg krajanki tytoniowej Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie we współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków Prądnik Biały w Krakowie, 26 sierpnia br. zatrzymali cztery osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców, podejrzane o wprowadzenie i udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających, a także o posiadanie narkotyków.

Pod koniec sierpnia br. funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy wsparciu policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 4 mężczyzn, w wieku od 29 do 34 lat, powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Są to mieszkańcy Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Podczas zatrzymań i przeszukań mieszkań, policjanci zabezpieczyli prawie 3,5 kilograma środków odurzających oraz substancji psychotropowych, około 3 tys. sztuk tabletek ekstazy oraz niewielkie ilości tabletek amfetaminy. Ponadto znaleziono blisko 65 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy oraz pieniądze w kwocie ponad 35 tysięcy złotych.

Zatrzymani trafili do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających, udziału w obrocie tymi środkami, a także posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd zdecydował, że wszyscy najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / kp)

