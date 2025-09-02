Kryminalni rozbili grupę powiązaną z kradzieżami pojazdów Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Sześć osób zatrzymanych, a pięć z nich aresztowanych na najbliższe trzy miesiące. To efekt długiej i żmudnej pracy kryminalnych z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy. Policjanci rozbili grupę samochodową zajmującą się kradzieżami i paserstwami. Odzyskali siedem skradzionych pojazdów z terenu Polski i Niemiec. Podejrzanym grozi wieloletnie więzienie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy od dłuższego czasu pracowali nad grupą powiązaną z przestępczością samochodową. Wnikliwa praca śledczych umożliwiła wytypowanie podejrzewanych. Kryminalni rozpracowali schemat ich działania, a także role, jakie odgrywały poszczególne osoby w przestępczym procederze. Co więcej, ustalili też osobę zarządzającą grupą, która działała na terenie kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Zgromadzony materiał pozwolił kryminalnym na podjęcie końcowej fazy realizacyjnej.

W połowie sierpnia (19.08.2025) funkcjonariusze uderzyli jednocześnie w kilka miejsc na terenie kujawsko-pomorskiego, głównie w powiecie inowrocławskim oraz radziejowskim, a także w dwóch miejscach w województwie łódzkim. Funkcjonariusze przeszukali typowane posesje. Jak się okazało, niektóre z nich były „dziuplami samochodowymi” lub magazynami z setkami części z rozebranych aut.

W trakcie sprawdzania policjanci odzyskali i zabezpieczyli w całości siedem pojazdów marki Mercedes Sprinter oraz Renault Master skradzionych na terenie Polski, a także Niemiec. W powiecie inowrocławskim zabezpieczyli również skradzioną maszynę budowlaną oraz „świeżo” pociętego skradzionego jeepa.

W oględzinach brali udział biegli z zakresu mechanoskopii, (w tym policjant z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy), którzy odczytywali przerobione numery identyfikacyjne na częściach samochodowych. W ten sposób policjanci ustalili, że niektóre części pochodzą od kilkudziesięciu pojazdów skradzionych w Polsce i w Niemczech. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 45-latka, który zarządzał przestępczym interesem, policjanci ujawnili, w specjalnie ukrytym w ścianie sejfie, sprzęt specjalistyczny do pokonywania zabezpieczeń pojazdów.

Kryminalni do sprawy zatrzymali łącznie sześć osób w wieku od 41 do 54 lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Następnie zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Tam oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił im zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży oraz paserstwa. W przypadku 45-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego zarzut dotyczył kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Oskarżyciel po ich przesłuchaniu postanowił, wobec pięciu podejrzanych, wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował ich na najbliższe trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.43 MB)