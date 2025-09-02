Policjanci ewakuowali starszą kobietę z zagrożonego pożarem domu Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Krośnieńscy policjanci uratowali z zagrożonego pożarem domu 82-letnią kobietę. Nie zważając na silne zadymienie oraz wysoką temperaturę, funkcjonariusze weszli do wnętrza budynku i ewakuowali zdezorientowaną seniorkę w bezpieczne miejsce.

W piątek (29 sierpnia) przed godziną 22.00 służby zostały zaalarmowane o pożarze budynku jednorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich w Krośnie. Ogień trawił przylegającą do domu drewnianą altanę i fragment elewacji budynku mieszkalnego. Do działań ratowniczych zostały skierowane liczne zastępy strażackie oraz patrol z Wydziału Prewencji krośnieńskiej jednostki.

Kiedy strażacy walczyli z pożarem altany, zabezpieczając budynek mieszkalny przed rozprzestrzeniającym się ogniem, policjanci ustalili, że w domu może przebywać starsza kobieta, która nie zdążyła się ewakuować. Funkcjonariusze natychmiast wbiegli do wnętrza zadymionego budynku, gdzie po chwili udało im się zlokalizować kobietę.

Zdezorientowana seniorka nie była w stanie wydostać się na zewnątrz o własnych siłach i wymagała natychmiastowej pomocy, ze względu na wysoką temperaturę i dym wypełniający pomieszczenia mieszkalne. Funkcjonariusze wynieśli 82-latkę z zagrożonego pożarem domu, ewakuowali w bezpieczne miejsce i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła obrażeń.

Dzięki skutecznym działaniom służb ratowniczych udało się uratować ludzkie życie oraz ochronić dobytek poszkodowanych przed zniszczeniem ogniem.