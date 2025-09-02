939 km z okazji 100-lecia kobiet w Policji Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Tyle łącznie pokonały trzy zawodniczki reprezentacji polskiej Policji w kolarstwie podczas 12-godzinnego "III Maratonu kolarskiego od świtu do zmierzchu", który odbył się w dniu 30 sierpnia 2025 w Miejskiej Górce.

W kategorii drużynowej kobiet st. sierż. Ewelina Jarząbska (Komenda Miejska Policji w Białymstoku), st. post. Martyna Klekot (Komenda Miejska Policji w Częstochowie) oraz sierż. Svitlana Chebanenko (Zarząd w Poznaniu CBZC WWK ), startujące w barwach Reprezentacji Polskiej Policji w Kolarstwie przejechały po 313 km, ze średnią prędkością około 30 km/h.

Jednocześnie na uznanie zasługują nasi zawodnicy startujący w kategorii Solo st. sierż. Paweł Perkowski (Komenda Powiatowa Policji w Brzegu) oraz asp. Tomasz Kołogryw (Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu).

Szczególnie godny uwagi jest wyczyn policjanta z Żagania, Tomasz Kołogryw pokonał w ciągu 12-godzinnego wyzwania ponad 417 km, jadąc nieustannie ze średnią prędkością 36 km/h.

Wszystkim uczestnikom maratonu kolarskiego serdecznie gratulujemy.

(Gabinet KGP)