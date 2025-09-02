Czołowe zderzenie hulajnogi elektrycznej z samochodem - apelujemy o ostrożność! Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj W powiecie złotoryjskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu osobowego. Poszkodowany 23-letni użytkownik hulajnogi trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. W sprawie jest prowadzone postępowanie, które ma na celu ustalenie okoliczności oraz sprawcy zdarzenia. Mając na uwadze to zdarzenie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność.

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, na łuku drogi w miejscowości Wilków-Osiedle. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w momencie kiedy użytkownik hulajnogi elektrycznej wymijał pieszą doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem osobowym marki BMW. 23-letni użytkownik jednośladu z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony przez ratowników medycznych do szpitala i tam został poddany szczegółowym badaniom. 25-letni kierujący samochodem był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

W sprawie jest prowadzone postępowanie, które ma na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie kto zawinił.

Mając na uwadze powyższe zdarzenie, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i ostrożność na jezdni.

Pamiętajmy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, ale urządzenie, którym poruszają się pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego, zobowiązani do przestrzegania przepisów. Popularność hulajnóg elektrycznych jako środka transportu miejskiego wzrasta, szczególnie wśród młodzieży. Dlatego apelujemy do rodziców o świadome podejmowanie decyzji o zakupie takiego urządzenia. Pamiętajmy, że lekkomyślność, brawura lub chwila nieuwagi mogą doprowadzić użytkownika hulajnogi do tragedii.

( KWP we Wrocławiu / kc)