Czujna seniorka nie dała się oszukać na 250 tysięcy złotych Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Wczoraj w godzinach popołudniowych Dyżurny łobeskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Łobza, która powiadomiła, że oszuści próbowali wprowadzić ją w błąd poprzez podanie się za jej wnuczkę, celem wpłaty rzekomej kaucji w wysokości 250 tysięcy złotych za spowodowany wypadek drogowy, w którego wyniku wnuczka ma trafić do więzienia. Mieszkanka Łobza wykazała się czujnością, skontaktowała się z rodziną i powiadomiła jednostkę Policji.

Mieszkanka Łobza poinformowała Dyżurnego łobeskiej jednostki, że w godzinach popołudniowych oszustw zadzwonił do niej na telefon stacjonarny i przedstawił się za jej wnuczkę, informując, że spowodowała wypadek drogowy i jeżeli nie zapłaci kaucji w wysokości 250 tysięcy złotych, wnuczka trafi do więzienia. Pomimo stresującej sytuacji, seniorka zachowała "chłodną głowę", rozłączyła połączenie, a następnie skontaktowała się z rodziną, utwierdzając się tylko, że ktoś próbował ją oszukać.

Przekazujemy powyższą informację ku przestrodze oraz jako przykład prawidłowego algorytmu działania. Działania przestępców cechują się manipulacją oraz bezwzględnością. Mieszkanka Łobza pomimo próby manipulacji zachowała spokój, rozłączyła się i skontaktowała z rodziną celem potwierdzenia przekazanej przez oszusta informacji, a następnie powiadomiła jednostkę Policji.

Przypominamy !

Policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie prosi o przekazanie pieniędzy,

nie działaj pochopnie pod presją czasu,

rozłącz się i zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być ono tajemnicą,

jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112