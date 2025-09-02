25. rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Dziś, 2 września przypada 25. rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Na cześć zamordowanych funkcjonariuszy o godzinie 16.30 kierownictwo polskiej Policji i zaproszeni goście uczcili ich pamięć w modlitwie i zadumie podczas Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Późnym wieczorem na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska” odbył się uroczysty apel zakończony złożeniem wieńców.

Tegoroczne uroczystości upamiętniające ofiary mordu rozpoczęły się o godzinie 16.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Uroczystą Mszę Świętą w obecności kapelanów policyjnych różnych wyznań. W nabożeństwie w intencji poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń wraz ze swoimi zastępcami, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy oraz inni znamienici goście.



Następnie o godzinie 20:00 odbyła się centralna część obchodów. W uroczystym apelu udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka. Wśród zgromadzonych uczestników znajdowali się także: rodziny poległych funkcjonariuszy II RP, przedstawiciele Stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Federacji Rodzin Katyńskich, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele związków zawodowych, szefowie służb mundurowych. Obecni byli komendanci wojewódzcy Policji, komendanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, dyrektorzy biur KGP i inni.



W trakcie uroczystego apelu głos zabrali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański i Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.



Uroczystość zakończyła się kwadrans po godzinie 21 złożeniem wieńców i wiązanek pod Obeliskiem „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska” oraz dokonaniem wpisów w Księdze Pamięci przez obecne delegacje.

(BKS KGP)

film: Wydzial Edukacji Historycznej GKGP

POLSKI CMENTARZ WOJENNY W MIEDNOJE - Historia i Tradycja - Portal polskiej Policji