Wielowątkowe śledztwo w sprawie oszustw leasingowych. 46 osób oskarżonych, straty przekroczyły 23 miliony złotych Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie zakończyli wielowątkowe śledztwo dotyczące oszustw gospodarczych, popełnianych w latach 2013–2016 na szkodę jednej z firm leasingowych.

W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze Policji na wniosek Prokuratora sukcesywnie zatrzymywali osoby podejrzane o udział w przestępczym procederze. Prokuratura Regionalna w Krakowie objęła aktem oskarżenia łącznie 46 osób. Umowy leasingowe były zawierane głównie na zakup maszyn i urządzeń piekarniczych, przy czym niejednokrotnie przedmiotem umów leasingowych był również inny kosztowny sprzęt w postaci wycinarek laserowych czy agregatów prądotwórczych.

W większości przypadków w ogóle nie dochodziło do zakupu tych urządzeń, a faktury były wystawiane nierzetelnie, miały jedynie dokumentować zdarzenia gospodarcze, które w ogóle nie miały miejsca. Ponadto wystawienie takich faktur, a także „lewych” potwierdzeń przelewu niezbędne było do otrzymania zwrotów środków finansowych z firmy leasingowej. Te z kolei były następnie transferowane przez kolejne rachunki bankowe, aż docierały do podmiotów, które brały udział w przestępczym procederze lub w kolejnych przelewach trafiały na konta podmiotów powiązanych z grupą przestępczą.

Zgromadzony materiał dowodowy wyraźnie wskazał, że sprawcy posługiwali się różnymi metodami działania. Częstą praktyką było używanie podrobionych pełnomocnictw rzekomo uprawniających do reprezentowania spółek i zawierania w jej imieniu umów, co imało stwarzać pozory działania w granicach umocowania. Powszechną praktyką była również metoda fałszywego dostawcy, która polegała na tworzeniu fikcyjnych kontrahentów i dokumentowaniu poprzez poświadczające nieprawdę faktury nieistniejące transakcje.

Oskarżeni często przejmowali istniejące spółki z tzw. historią do zawierania pozornych transakcji i transferu na ich rachunki środków finansowych. Podejrzani niejednokrotnie pozyskiwali finansowanie z leasingu na podstawie fałszywe dokumenty, działając z góry powziętym zamiarem niewywiązania się z wynikających zobowiązań - płatności. Nierzadko w swojej działalności wykorzystywali osoby podstawione tzw. słupy, na które to osoby rejestrowali działalności gospodarcze lub zaciągali zobowiązania. Niejednokrotnie były to osoby bezdomne czy bezrobotne, niemające świadomości pełnego zakresu działań. Godziły się one na to zazwyczaj za niewielką sumę pieniędzy, co miało służyć ukryciu tożsamości faktycznych sprawców i beneficjentów.

Według aktualnych danych straty poniesione przez pokrzywdzony podmiot przekroczyły kwotę 23 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar i roszczeń zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w łącznej wartości ponad 1,3 miliona złotych, zabezpieczając nieruchomości oraz udziały w spółkach.

Prowadzone postępowanie miało charakter wielowątkowy i objęło swoim zasięgiem obszar kilku województw w tym województwo małopolskie.

Prokuratura Regionalna w Krakowie objęła aktem oskarżenia łącznie 46 osób. Wszyscy usłyszeli zarzut m.in. oszustwa. Części oskarżonym przedstawiono również zarzuty „prania” pieniędzy w kwocie blisko 9 milionów złotych.