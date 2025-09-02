Narodziny z policyjną asystą w Pelplinie - asp. sztab. Arkadiusz Grenc pomógł przyjść na świat małemu Juliankowi Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Wczorajszy poranek w Pelplinie na długo pozostanie w pamięci młodych rodziców oraz policjanta, który stał się częścią wyjątkowej chwili. Dzięki opanowaniu, determinacji i szybkim decyzjom asp. sztab. Arkadiusza Grenca na świat przyszedł zdrowy Julianek.

Około godziny 7:00 do Komisariatu Policji w Pelplinie wbiegł zdenerwowany przyszły tata. Jego partnerka nagle zaczęła rodzić i sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjant bez chwili wahania ruszył z pomocą. Wsiadł do auta rodziców i wspólnie z nimi udał się pod najbliższą placówkę medyczną.

Kiedy okazało się, że przychodnia jest jeszcze zamknięta, funkcjonariusz błyskawicznie skontaktował się z dyspozytorem numeru alarmowego i wezwał pogotowie. Akcja porodowa postępowała jednak bardzo szybko. Dzięki zachowaniu zimnej krwi przez policjanta, a także wsparciu osób postronnych, mama mogła bezpiecznie urodzić synka. Chwilę później na miejsce dotarła karetka i przewiozła mamę z noworodkiem do szpitala.

Historia zakończyła się szczęśliwie, Julianek urodził się zdrowy, a mama czuje się dobrze. Szczęśliwy tata mógł towarzyszyć bliskim w tej niezwykłej chwili.

To wydarzenie pokazuje, że policyjna służba to nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale także gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz jednostek podległych składają serdeczne gratulacje świeżo upieczonym rodzicom. Życzymy mamie i tacie wiele siły i radości, a małemu Juliankowi spokojnego, bezpiecznego i pełnego miłości dzieciństwa.