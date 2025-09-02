Groził, że wysadzi dom. Na płocie zawiesił pocisk moździerzowy Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj 68-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego zawiesił na ogrodzeniu skorodowany pocisk moździerzowy i groził sąsiadom, że ich wysadzi. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci, a niewybuchem zajęli się saperzy. Na szczęście pocisk okazał się nieaktywny. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszy zarzuty.

Wczoraj tuż przed godziną 16.00, mieszkańcy Kobylej Woli (gmina Górzno) przeżyli chwile grozy. Na ogrodzeniu jednej z posesji pojawił się przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Zgłoszenie trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, dzięki czemu na miejscu szybko pojawił się patrol.

Funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego garwolińskiej komendy potwierdził, że na sznurku zawieszony był skorodowany pocisk moździerzowy. Znajdował się zaledwie kilka metrów od drogi publicznej. Choć nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia, sytuacja była poważna.

Policjanci ustalili, że sprawcą był 68-letni sąsiad zgłaszającego, który od kilku dni groził mu i jego babci wysadzeniem domu. W dniu zdarzenia miał grozić, że posiada więcej podobnych przedmiotów i może je zdetonować, co wzbudziło w pokrzywdzonym realne obawy.

Policjanci przeszukali posesję 68-latka. Na szczęście nie ujawnili żadnych przedmiotów, które mogłyby zagrażać innym. Patrol saperski z Jednostki Wojskowej w Wesołej potwierdził, że pocisk nie zawierał ładunku wybuchowego ani zapalnika.

Policjanci zatrzymali 68-latka. Dzisiaj (2.09) w godzinach popołudniowych zaplanowano czynności procesowe związane z przedstawieniem mu zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że niewybuchy to realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Wciąż zdarzają się przypadki odnajdywania pozostałości po działaniach wojennych - pocisków, granatów, min czy bomb lotniczych. Choć wyglądają na zardzewiałe i niepozorne, mogą eksplodować nawet po kilkudziesięciu latach. W przypadku znalezienia niewybuch pamietaj o kilku zasadach: Nie dotykaj! Nawet lekki ruch może uruchomić mechanizm wybuchowy.

Nie próbuj przenosić ani rozbrajać! To zadanie wyłącznie dla saperów.

Odejdź na bezpieczną odległość - minimum kilkadziesiąt metrów.

Zadzwoń na numer alarmowy 112 i poinformuj służby o znalezisku.

Ostrzeż innych - szczególnie dzieci, które mogą potraktować niewybuch jak zabawkę.