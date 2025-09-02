Spotkanie Komendanta Głównego Policji z wyjątkowym rodzeństwem, policjantką i naukowcem Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj 2 września 2025 r. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia z rodzeństwem pracującym nad innowacyjnym projektem mapowania terenu 3D, asp. Edytą Mądrzycką i jej bratem dr. hab. inż. Januszem Będkowskim oraz z Komendantem Miejskim Policji w Skierniewicach nadkom. Krzysztofem Kulikowskim.

W gmachu Komendy Głównej Policji, w dniu 2 września, gen. insp. Marek Boroń - Komendant Główny Policji spotkał się z asp . Edyta Mądrzycką – przewodnikiem psa służbowego w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach i jej bratem – dr. hab. inż. Januszem Będkowskim, naukowcem z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk oraz z owczarkiem belgijskim, Limą.

– Dziękuję państwu za zaangażowanie w pracę, która w przyszłości może bardzo pomóc w pracy policjantów. Myślę, że to jedyny przypadek, gdy rodzeństwo pracuje nad tak pomocną innowacją – mówił Komendant Główny Policji.

Podziękował też za wkład w tworzenie nowoczesnego systemu do mapowania terenu z wykorzystaniem psa, zauważając jak trafiony jest to projekt.

Ten wyjątkowy duet pracuje nad innowacyjnym projektem mobilnego systemu mapowania 3D, który jest montowany na kamizelce taktycznej zakładanej na grzbiet Limy – psa Edyty Mądrzyckiej. Rodzeństwo zdobyło nagrodę za innowacyjność "Advancements in 3D mapping (special prize)" podczas udziału w robotycznym konkursie „Europejski Hakaton Robotyczny „Enrich 2025” zorganizowanym w nieoddanej do eksploatacji elektrowni atomowej w Zwendendorf w Austrii. Pies miał na sobie zamontowany mobilny system mapowania 3D i musiał wykonać zadanie ratownicze, czyli znaleźć osobę na terenie elektrowni. Lima wykonała to zadanie w ciągu 1 minuty i 20 sekund, czyli około 20 razy szybciej niż roboty biorące udział w zadaniu. 5 minut po zakończeniu misji, powstała trójwymiarowa mapa całego otoczenia.

System jest na tyle innowacyjny, że gdyby na przykład każdy przewodnik psa służbowego miał takie urządzenie, to z każdej akcji byłby dostępny gotowy raport z cyfrowym odwzorowaniem terenu, z trajektorią i nagraniem z kamery oraz detalicznym zobrazowaniem otoczenia w postaci mapy trójwymiarowej. Niezależnie czy mapowanie odbywałoby się w dzień, w nocy, w pomieszczeniach czy terenie otwartym, mapa 3D byłaby zawsze tak samo czytelna.

Asp. Edyta Mądrzycka pracuje w Policji od 11 lat, od czterech jest przewodnikiem psa służbowego, owczarka belgijskiego o imieniu Pasja, specjalizującego się w działaniach patrolowo-tropiących. Ale działania przy projekcie są prowadzone z drugim psem, Limą. Natomiast dr. hab. inż. Janusz Będkowski od 20 lat pracuje nad systemami robotyczno-informatycznymi, które tworzą cyfrowe mapy terenu. Takie rozwiązania są np. używane w autonomicznych samochodach.

(BKS / KCh, zdj. Krzysztof Chrzanowski)

Więcej dowiesz się z teksów poniżej:

