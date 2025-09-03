Usiłowanie zabójstwa w Lubaniu – sprawca został tymczasowo aresztowany Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Za usiłowanie zabójstwa mężczyzny odpowie 58- latek z powiatu lubańskiego. Po utarczce słownej w miejscu publicznym zatrzymany strzelił do poszkodowanego z broni typu wiatrówka, po czym oddalił się. 52-latek z obrażeniami ciała zagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala. Sprawca został natychmiast zatrzymany. Sąd Rejonowy w Lubaniu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (31 sierpnia br.) w godzinach popołudniowych na terenie Lubania. Dyżurny komendy powiatowej został powiadomiony o ujawnieniu mężczyzny z raną postrzałową na jednym z parkingów sklepowych w mieście.

Po dotarciu na miejsce policjanci rzeczywiście zastali leżącego rannego mężczyznę. Wraz z osobami postronnymi przeprowadzili sprawdzili jego stan i złożyli mu opatrunek uciskowy. Wezwane zostało również pogotowie ratunkowe. Stan poszkodowanego zaczął się pogarszać, tracił przytomność. Wkrótce na miejsce przybyli ratownicy medyczni, który przejęli dalszą opiekę nad mężczyzną. Policjanci zajęli się zabezpieczeniem terenu, ustalaniem okoliczności i szukaniem sprawcy zdarzenia.

Jak się okazało między dwoma mężczyznami doszło do utarczki słownej. 52-latek miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i grozić drugiemu. Po tym fakcie zbulwersowany 58-latek udał się do miejsca zamieszkania skąd zabrał broń pneumatyczną, a następnie wrócił w to samo miejsce i strzelił w kierunku poszkodowanego. 52-letni pokrzywdzony z obrażeniami szyi zagrażającymi jego życiu został przetransportowany do szpitala.

Sprawca przestępstwa został zatrzymany bardzo szybko i trafił do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Sąd Rejonowy w Lubaniu na wniosek Policji i Prokuratury, po przedstawieniu zarzutów, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa 58-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.