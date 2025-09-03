Konkurs „Najlepszy Młody Kierowca” 2025 Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Młody Kierowca” 2025, organizowanego przez Polski Związek Motorowy we współpracy z międzynarodową federacją FIA. Celem przedsięwzięcia jest promowanie zasad bezpiecznej, odpowiedzialnej jazdy wśród młodych uczestników ruchu drogowego.

Konkurs skierowany jest do młodych kierowców w wieku 18-26 lat, którzy: posiadają ważne, niezatrzymane prawo jazdy kat. B, nie mają punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, mają polskie obywatelstwo, nie zajęli miejsc 1-2 w poprzednich edycjach konkursu, akceptują zapisy regulaminu.

Uczestnicy rywalizują w trzech etapach. Pierwszy z nich – eliminacje online – trwały od 15 lipca do 15 sierpnia 2025 roku. Uczestnicy odpowiadali na 20 pytań testowych z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy, ekojazdy, zasad poruszania się po autostradach oraz innych zagadnień związanych z motoryzacją. Do etapu finałowego w Polsce zakwalifikowało się 20 osób z najwyższymi wynikami.

Finał krajowy odbędzie się 6 września br. na Torze Poznań. Tam na uczestników czeka część praktyczna i teoretyczna – w tym jazda samochodem, zadania z zakresu pierwszej pomocy oraz test wiedzy.

Zwycięzcy krajowego finału będą reprezentować Polskę w międzynarodowym finale konkursu Best Young Driver FIA Region 1, który odbędzie się w dniach 10-12 października br. w Sarajewie. To prestiżowe wydarzenie gromadzi najlepszych młodych kierowców z całego świata.

Tegoroczną edycję konkursu „Najlepszy Młody Kierowca” patronatem honorowym objął Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To ważny znak wsparcia działań edukacyjnych i profilaktycznych, które mają na celu podnoszenie świadomości młodych kierowców w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz propagowanie właściwych postaw za kierownicą.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie internetowej: https://najlepszymlodykierowca.pzm.pl/.

Zachęcamy wszystkich młodych kierowców do udziału w konkursie – to szansa na sprawdzenie swoich umiejętności, zdobycie cennego doświadczenia i reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.