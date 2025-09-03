Pędził ponad 200 km/h - szaleńczą jazdę przerwali policjanci piaseczyńskiej "drogówki" Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci piaseczyńskiej "drogówki" przerwali niebezpieczną jazdę 46-latka, który na liczniku swojego Porsche miał 227 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego kontro trafiło 15 punktów. Pamiętajmy, że naciskając pedał gazu zbyt mocno możemy stracić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim - życie!

Żyjemy w pośpiechu, często gdzieś gonimy, by zdarzyć na czas. Pamiętajmy jednak, że pośpiech jest niestety bardzo złym doradcą oraz powodem wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze, dlatego też dla osób łamiących obowiązujące przepisy nie ma taryfy ulgowej!

Na porsche pędzące, w kierunku Warszawy drogą krajową nr S7, uwagę zwrócili funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Ruchu Drogowego, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem. Pomiar, którego dokonali, nie pozostawiał złudzeń. Siedzący za kierownicą mężczyzna rozpędził swoje auto do 227 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali więc kierującego do kontroli. 46-latek pomniejszył swój domowy budżet o 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu! Brawurę na drodze można przepłacić zdrowiem i życiem. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami – bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

( KSP / kp)

Poniższe nagranie przedstawia zdarzenie opisane w treści komunikatu.