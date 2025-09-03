Kolejna skuteczna realizacja szczecińskich policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową - 120 litrów pochodnych opioidów w płynie nie trafi na rynek Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie po raz kolejny pokazali swoją skuteczność. W wyniku skrupulatnie prowadzonych intensywnych działań operacyjnych funkcjonariusze ujawnili miejsce przechowywania nielegalnych substancji psychotropowych, zabezpieczając ogromne ilości pochodnych opioidów w płynie oraz półproduktów służących do przetwarzania środków odurzających. W sprawie zatrzymano jedną osobę.

Działania policjantów z Wydziału Narkotykowego KMP w Szczecinie to efekt wielotygodniowej pracy analitycznej i operacyjnej. Funkcjonariusze, tropiąc osoby zaangażowane w nielegalny proceder, wytypowali miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, które mogło służyć jako magazyn i punkt przygotowawczy do dalszej dystrybucji substancji zabronionych.

Po wejściu do wytypowanych pomieszczeń policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie 120 litrów pochodnych opioidów w płynie. Oprócz tego, na miejscu znaleziono znaczne ilości półproduktów w postaci tabletek, które również mogą posłużyć do przetwarzania nielegalnych środków odurzających.

W trakcie realizacji zatrzymany został mężczyzna, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

