Zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji dla kierującego z autostrady A4 Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu przedstawili zarzuty 37-latkowi w związku ze zdarzeniem z 29 czerwca 2025 r., do którego doszło na autostradzie A4. Tego dnia kierowca szarego mercedesa poruszał się w sposób stwarzający realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna jechał z bardzo małą prędkością, zajmując całą szerokość pasa ruchu. Pod koniec sierpnia możliwe było przeprowadzenie dalszych czynności z kierowcą. Wówczas podejrzany usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Całe zdarzenie opisywaliśmy w komunikacie prasowym z dnia 1 lipca 2025 r.- Działania opolskich policjantów w sprawie zachowania kierującego na autostradzie A4.

29 czerwca, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie, że autostradą A4 porusza się szary mercedes, którego kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Zgłaszający informował o irracjonalnym zachowaniu kierującego polegającym m.in. na jeździe z małą prędkością po całej szerokości pasa autostrady.

Dyżurny natychmiast wysłał dwa patrole drogówki w celu ujawnienia samochodu i zatrzymania kierującego do kontroli drogowej. Policjanci kilkukrotnie monitorowali autostradę w kierunku Katowic i Wrocławia. W wyniku podjętych czynności nie ujawniono wskazanego pojazdu.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu przeprowadzili szereg czynności procesowych w tej sprawie. Zabezpieczyli m.in. materiał video, na którym zarejestrowano jazdę mercedesa na autostradzie A4, przesłuchali świadków zdarzenia, ustalili tożsamość kierującego, a także właściciela pojazdu. Czynności prowadzone były w zakresie art. 174 kodeksu karnego, czyli sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

We wtorek 1 lipca 2025 r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Opolu pojechali do Małopolski, gdzie mieli przeprowadzić czynności procesowe z udziałem kierującego. Ze względu na stan zdrowia mężczyzny, który przebywał w placówce medycznej, czynności zostały przełożone na inny termin.

Pod koniec sierpnia możliwe było przeprowadzenie dalszych czynności z 37-latkiem. Wówczas podejrzany usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na czas prowadzonego postępowania decyzją prokuratury mężczyzna został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem prowadzenia pojazdów.