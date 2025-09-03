Strzelał z broni pneumatycznej – został zatrzymany Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj 53-latek został aresztowany. Mężczyzna, ukrywając się w samochodzie oddał kilkanaście strzałów w kierunku osób wychodzących z terenu zakładu pracy. Jego celem była kobieta pracująca w jednej z rawickich firm. Na szczęście żadna z osób nie ucierpiała. Pijany sprawca został zatrzymany, na dalszy rozwój postępowania będzie czekał za więziennym murem.

29 sierpnia br. około godziny 15:00 dyżurny rawickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał oddawać strzały z broni pneumatycznej, siedząc w zaparkowanym samochodzie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze ujawnili 53-letniego mieszkańca powiatu rawickiego, który oddał kilkanaście strzałów w kierunku osób przebywających na terenie jednego z zakładów pracy w Rawiczu.

Jak ustalono w toku czynności, głównym celem mężczyzny była jedna z kobiet znajdujących się w pobliżu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca został zatrzymany. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia — zgodnie z art. 190 §1 w związku z art. 160 §1 Kodeksu karnego.

Dodatkowo policjanci ustalili, że mężczyzna kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości — badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu we krwi, za co również nie minie go konsekwencja prawna. Decyzją sądu 53-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci prowadzący sprawę nadal szczegółowo analizują wszystkie okoliczności zdarzenia.