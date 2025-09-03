Policjanci namierzyli i zatrzymali poszukiwane oszustki – dwie kobiety ukrywały się we Władysławowie Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Kolejna, skuteczna współpraca policjantów z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariuszy z Zespół Wsparcia Poszukiwań Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziła do zatrzymania dwóch kobiet poszukiwanych listami gończymi. Obie przez długi czas ukrywały się za granicą i w Polsce, często zmieniając miejsca pobytu. Kobiety oszukały wiele osób i wyłudziły od nich pieniądze. Jedna z metod polegała na zmyślonej historii o ciężkiej chorobie, inna – na publikowaniu ogłoszeń o wynajmie mieszkań i apartamentów, które w rzeczywistości nie należały do nich.

Wczoraj policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Gdańsku, przy wsparciu funkcjonariuszy Zespół Wsparcia Poszukiwań Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP przeprowadzili działania na terenie Władysławowa. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej ustalono dokładny adres wynajmowanego pokoju, w którym ukrywały się poszukiwane listami gończymi kobiety.

Zatrzymane to 39-letnia kobieta poszukiwana przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, mająca do odbycia karę 7 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za oszustwa, oraz 29-latka poszukiwana przez Komisariat Policji w Zielonkach, wobec której orzeczono zastępczą karę roku pozbawienia wolności m.in. za włamania.

Kobiety przez dłuższy czas przebywały na terenie Holandii, a po powrocie do Polski unikały wymiaru sprawiedliwości, często zmieniając miejsca pobytu. Jak ustalili policjanci, prowadziły one działalność przestępczą, oszukując wiele osób i wyłudzając od nich pieniądze. Jedna z metod polegała na zmyślonej historii o ciężkiej chorobie jednej z nich, inna – na publikowaniu ogłoszeń o wynajmie mieszkań i apartamentów, które w rzeczywistości nie należały do nich.

Zatrzymane zostały doprowadzone do jednostki Policji, gdzie policjanci sporządzili stosowną dokumentację. Następnie obie trafiły do Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Skuteczne działania policjantów pokazują, że nawet długotrwałe ukrywanie się i częsta zmiana miejsca pobytu nie zapewniają bezkarności. Współpraca wyspecjalizowanych zespołów poszukiwawczych KGP i KWP przynosi realne efekty i pozwala na skuteczne eliminowanie z przestrzeni publicznej osób, które świadomie łamią prawo kosztem innych.

(KWP w Gdańsku / kp)