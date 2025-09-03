„100 litrów” na 100-lecie Powołania Policji Kobiecej Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj W 2025 roku obchodzimy wyjątkową rocznicę - 100-lecie Powołania Policji Kobiecej. To szczególny czas, w którym chcemy nie tylko przypominać o historii i roli kobiet w naszej formacji, ale również podejmować działania, które realnie wpływają na życie i zdrowie obywateli. Z tej okazji Komenda Główna Policji zaprasza wszystkie jednostki Policji z całej Polski do organizowania zbiórek krwi. Niech nasze hasło POMAGAMY I CHRONIMY tym razem ma wydźwięk w zebranych litrach tej życiodajnej substancji.

Z tej okazji Komenda Stołeczna Policji, we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy KSP, włącza się we wspaniałą edycję akcji honorowego oddawania krwi. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wielu osób inicjatywa ta nabiera wymiaru ogólnopolskiego, a jednocześnie wzmacnia pozytywny wizerunek Policji jako formacji, która nie tylko strzeże bezpieczeństwa, ale też aktywnie wspiera działania na rzecz zdrowia i życia społeczeństwa.

Promocja idei honorowego krwiodawstwa jest niezwykle ważna, bo każda kropla krwi może uratować czyjeś życie. Oddając krew, dzielimy się bezcennym darem, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić niczym innym. To gest solidarności, empatii i odpowiedzialności społecznej.

Komenda Stołeczna Policji od lat organizuje tego rodzaju przedsięwzięcia i zawsze z radością zaprasza wszystkich chętnych, zarówno funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, jak i mieszkańców Warszawy i okolic. Dosłownie każdy, o ile mu zdrowie na to pozwala, ma okazję do włączenia się w akcję i zrobienia czegoś dobrego, a wiadomo, że dobro zawsze wraca.

Zbiórka krwi odbędzie się tradycyjnie przed budynkiem Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie, 11 września br. w godzinach 8:00-13:00.

Serdecznie zachęcamy do udziału i wspólnego świętowania jubileuszu Policji Kobiecej w tak wyjątkowy i potrzebny sposób. Razem możemy zrobić coś dobrego dla innych i dla nas samych.

Przypominamy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej, czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg.

(KSP)