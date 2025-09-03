Wołowscy policjanci, narażając zdrowie i życie, ratowali mieszkańców z płonącego budynku Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Wołowscy policjanci, narażając własne życie i zdrowie, bez chwili wahania weszli do silnie zadymionej klatki schodowej i rozpoczęli ewakuację mieszkańców bloku, w którym doszło do pożaru jednego z mieszkań. Dzięki ich odwadze i profesjonalizmowi możliwe było rozpoczęcie szybkiej ewakuacji osób przebywających w budynku. Postawa wołowskich policjantów to przykład wypełnienia roty ślubowania – służby drugiemu człowiekowi z pełnym poświęceniem, nawet z narażeniem zdrowia i życia.

Funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym oraz Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru w jednym z bloków w Brzegu Dolnym. Widząc zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, natychmiast podjęli decyzję o wejściu do jednej z klatek schodowych, w której panowało silne zadymienie.

Dzięki ich zdecydowanej postawie oraz profesjonalnym działaniom możliwa była szybka ewakuacja osób przebywających w budynku, jeszcze przed przyjazdem innych służb ratunkowych. Ostatecznie, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, z budynku bezpiecznie ewakuowano blisko 70 osób.

Odwaga i poświęcenie policjantów z Brzegu Dolnego i Wołowa to dowód na to, że służba w mundurze to nie tylko codzienne obowiązki, ale przede wszystkim gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – często z narażeniem własnego zdrowia i życia.