Profesjonalizm i empatia - policjantki wsparły mężczyznę w kryzysie Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Wczoraj policjantki z Komisariatu Policji w Chojnowie udzieliły pomocy 57-letniemu mieszkańcowi gminy Chojnów, który znajdował się w poważnym kryzysie emocjonalnym. Przypominamy, że w takich sytuacjach nie trzeba być samemu. Pomocy można szukać przez całą dobę pod numerem telefonu zaufania i centrach wsparcia. Wystarczy jedno połączenie, by porozmawiać i otrzymać niezbędne wsparcie.

Wczoraj policjantki, pełniące służbę w patrolu interwencyjnym, natychmiast udały się we wskazany rejon miejscowości Okmiany, gdzie według zgłoszenia pod lasem miał przebywać mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem.

Po krótkich poszukiwaniach policjantki odnalazły 57-latka. Mężczyzna znajdował się w kryzysie emocjonalnym. Miał przy sobie duży nóż, z którym ruszył w kierunku policjantek.

Dzięki zdecydowanej i profesjonalnej reakcji funkcjonariuszek sytuację udało się szybko opanować. Policjantki wykorzystując swoją empatię i profesjonalizm skłoniły mężczyznę do odrzucenia noża. Następnie został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Jak się okazało, powodem kryzysu była trudna sytuacja osobista, z którą mężczyzna nie potrafił sobie poradzić.

Dzięki szybkiej reakcji i zaangażowaniu policjantek nie doszło do tragedii, a mężczyzna otrzymał profesjonalną pomoc medyczną.

Nie jesteś sam – sięgnij po pomoc!

Jeżeli znajdujesz się w kryzysie psychicznym, masz myśli samobójcze lub potrzebujesz wsparcia nie zwlekaj, porozmawiaj z kimś o tym, co przeżywasz:

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny 24/7)

116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych (czynny 24/7)

800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (czynne całą dobę)

Pamiętaj zawsze możesz też zadzwonić pod numer alarmowy 112, aby uzyskać natychmiastową pomoc.

( KWP we Wrocławiu / kp)