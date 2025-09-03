Grozili taksówkarzowi z konkurencyjnej korporacji. Policjanci zatrzymali dwóch agresywnych Gruzinów Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 31 i 28 lat, podejrzewanych o kierowanie gróźb karalnych wobec taksówkarza z konkurencyjnej korporacji. Mężczyźni mieli zajechać mu drogę, uniemożliwić jazdę, próbować wyciągnąć go siłą z samochodu, a także uderzyć i grozić. Funkcjonariusze wykonują z zatrzymanymi czynności procesowe i ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

W niedzielę (31 sierpnia) do policjantów z Komisariatu Policji I w Słupsku wpłynęło zgłoszenie o dwóch kierowcach taksówek, którzy mieli zajechać drogę innemu taksówkarzowi, z konkurencyjnej korporacji. Według relacji pokrzywdzonego mężczyźni mieli uniemożliwić mu jazdę, próbować siłą wyciągnąć go z samochodu, a także uderzyć go i grozić. Sprawą od razu zajęli się kryminalni z pierwszego komisariatu. Policjanci przesłuchali pokrzywdzonego taksówkarza, zabezpieczyli nagrania, które zarejestrowały wizerunki agresywnych mężczyzn, a w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili ich tożsamość. We wtorek wieczorem policjanci zatrzymali jednego z mężczyzn, a w środę rano drugiego. Obaj są obywatelami Gruzji.

Mundurowi ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Z 31-latkiem i 28-latkiem prowadzone są dalsze czynności procesowe i od ich przebiegu uzależnione są dalsze decyzje i zarzuty w tej sprawie.