Pracownik KWP w Radomiu udaremnił próbę kradzieży i pomógł dziecku Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wykazał się odwagą i zdecydowaniem, interweniując w obronie kilkuletniego chłopca, który padł ofiarą próby kradzieży. Dzięki jego szybkiej reakcji sprawca został ujęty, a dziecko otrzymało pomoc - to przykład postawy, która zasługuje na najwyższe uznanie.

W poniedziałek 1 września br. około godziny 18.00 pracownik cywilny Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu wykazał się wyjątkową czujnością i odwagą, interweniując w sytuacji zagrożenia dziecka.

Podczas drogi do sklepu zauważył kilkuletniego chłopca jadącego na hulajnodze, który płakał. W rozmowie z dzieckiem ustalił, że przed chwilą nieznany mężczyzna próbował odebrać mu telefon komórkowy, uderzając go w twarz. Chłopiec wskazał oddalającego się sprawcę, który kierował się w stronę jednej z pobliskich ulic.

Pracownik KWP natychmiast ruszył w pościg. Na jednym z parkingów, stosując chwyty obezwładniające, skutecznie ujął sprawcę. Wkrótce do akcji dołączyli dwaj inni mężczyźni, którzy udzielili pomocy w zabezpieczeniu zatrzymanego.

O zdarzeniu powiadomiono dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, który skierował na miejsce patrol zmotoryzowany. Jeszcze przed jego przybyciem, ujęty mężczyzna miał atak padaczki. Pracownik KWP wraz z dwoma mężczyznami zabezpieczyli go przed urazem głowy i wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Policji.

Postawa pracownika cywilnego KWP w Radomiu zasługuje na uznanie. Choć nie nosi munduru, swoją postawą udowodnił, że wartości, które reprezentuje Policja, są obecne również wśród jej pracowników cywilnych.

(KWP zs. w Radomiu / kp)