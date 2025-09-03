Skradzionymi kartami bankomatowymi zapłaciły za luksusowe zakupy Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj 30 sierpnia br. policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali dwie obywatelki Rumunii, podejrzane m.in. o kradzież portfela z zawartością gotówki, dokumentów oraz kart bankomatowych. 39-latka i jej 36-letnia wspólniczka, płacąc przy pomocy skradzionych kart zakupiły m.in. luksusowe zegarki i biżuterię za kwotę 67 tys. złotych. Ponadto starsza z kobiet odpowie za fałszowanie podpisów na wydrukach transakcji. Policjanci odzyskali luksusowe przedmioty, które obywatelki Rumunii nabyły za pomocą skradzionych kart.

20 sierpnia br. policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali w jednym ze sklepów w rejonie Starego Miasta dwie kobiety podejrzewane o kradzież portfela z zawartością gotówki, kart płatniczych oraz dokumentów. 39-latka i jej 36-letnia wspólniczka zostały przewiezione do komisariatu, gdzie policjanci wykonali z ich udziałem niezbędnych czynności. Jak ustalili śledczy, kobiety po tym, jak w rejonie Rynku Głównego ukradły obywatelowi USA portfel, postanowiły „skorzystać” z jego zawartości. Rumunki zapłaciły skradzionymi kartami bankomatowymi m.in. za swoje luksusowe zakupy. Kobiety kupiły m.in. buty za ponad 7 tys. złotych, biżuterię za ponad 21 tys. oraz zegarki za blisko 17 tys. złotych. W ten sposób, w ciągu jednego tylko dnia wykonały szereg nieautoryzowanych transakcji na kwotę około 67 tys. złotych. Ponadto 39-latka odpowie za fałszowanie podpisów na wydrukach transakcji.

Śledczy z „jedynki” zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 39-latce 11 zarzutów, a 36-latce 9 zarzutów, w tym m.in. zarzutu kradzieży kart bankomatowych oraz kilkakrotnego ich użycia, w takcie płatności za zakupy. Zatrzymane przyznały się do zarzucanych czynów oraz skorzystały z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Policjanci odzyskali przedmioty, które kobiety zakupiły przy użyciu skradzionych kart.

Obywatelki Rumunii odpowiedzą karnie za kradzież i kradzież z włamaniem, za co grozić im może do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo starsza z kobiet odpowie za fałszowanie podpisów, co zagrożone jest karą nawet do 5 lat więzienia.

( KWP w Krakowie / kp)