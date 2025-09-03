Policjant przebywając na urlopie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Policjantem jest się całą dobę, przez siedem dni w tygodniu – nawet w czasie wolnym od służby. Policjant z Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie asp. Dariusz Kiłyk, który służy w Ogniwie w Bartoszycach zatrzymał się właśnie po to, by pomóc mężczyźnie, który uszkodził auto uderzając w pień po ściętym drzewie. Szybko okazało się, że 57-latek potrzebuje i to bardzo policyjnej interwencji. Mieszkaniec gm. Bisztynek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Został zatrzymany. Usłyszał zarzut przestępstwa, stanął przed sądem w trybie przyspieszonym i usłyszał wyrok. 57-latek ma 3-letni zakaz kierowania pojazdami, zapłaci 3000 złotych grzywny i świadczenie na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

We wtorek (2.09.2025 r.) policjant z Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie asp. Dariusz Kiłyk, który służy w Ogniwie w Bartoszycach w czasie urlopu na trasie Bisztynek - Paluzy zauważył, jak jadący z przeciwka kierowca hondy, uderzył autem w pień po ściętym drzewie.

Funkcjonariusz w naturalnym odruchu ruszył z pomocą. Szybko okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna jest pijany. Funkcjonariusz nie pozwolił mężczyźnie się oddalić i wezwał policyjny patrol. Po chwili na miejscu byli dzielnicowi z Bisztynka, a następnie policjanci w drogówki. Sprawdzenie trzeźwości mężczyzny wskazało, że w jego organizmie krąży ponad 1,5 alkoholu. 57-latek z gminy Bisztynek prosto z drogi trafił za kraty policyjnej celi. Honda, która nie należała do niego została przekazana osobie wskazanej.

Mężczyzna usłyszał zarzut przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. W środę (3.09.2025) 57-latek stanął przed sądem i został skazany w trybie przyspieszonym. Ma trzyletni zakaz kierowania pojazdami, orzeczono mu grzywnę w wysokości 3000 złotych i świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5000 zł.

Uwaga!

Tryb przyspieszony to narzędzie, które temu służby, bo pozwala na niemal natychmiastowe rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku, a uproszczona procedura pozwala na szybsze zakończenie postępowania, bez konieczności przeprowadzenia długotrwałych czynności procesowych. Jest możliwy, gdy nie zachodzą przesłanki wyłączające jego stosowanie. Tryb przyspieszony pozwala skuteczne reagować na przestępstwa i co najistotniejsze, szybko orzekać kary. Niech ta historia będzie przestrogą dla każdego, kto ma pomysł, by wsiąść za kierownicę po alkoholu!

(KWP w Olsztynie / kp)