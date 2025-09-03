Brutalne pobicie na terenie Krobi - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Brutalne pobicie na terenie Krobi

Data publikacji 03.09.2025
23 sierpnia przed godziną 22 dyżurny KPP Gostyń skierował patrol Policji na ul. Kasztelańską w Krobi, gdzie doszło do pobicia kilku osób. Po przybyciu na miejsce krobscy policjanci zastali grupę osób wieku 22, 24 i 25 lat.

24-letni mężczyzna oświadczył, że przechodząc wraz ze znajomymi przez pobliski park bez żadnego powodu został z kolegami zaczepiony przez czwórkę nieznanych im mężczyzn. Dwójka z osób spacerujących zdołała się oddalić, natomiast 22 i 25-letni mieszkańcy powiatu gostyńskiego zostali osaczeni przez oprawców.

Mieszkańcy z gminy Krobia w wieku 18, 17 i 16 lat, którzy zaczepili wymienionych skierowali swoją agresję w kierunku pozostałej na miejscu dwójki mężczyzn. Pokrzywdzeni byli przez nich uderzani pięściami w twarz, kopani, popychani oraz szarpani za odzież. 25-latek po otrzymaniu kilku uderzeń zepchnięty został do pobliskiego rowu, skąd udało mu się wydostać, a następnie oddalić w bezpieczne miejsce i zawiadomić Policję.

W tym czasie młodszy z pokrzywdzonych cały czas był uderzany przez 4 agresorów po całym ciele, twarzy, głowie oraz szarpany za odzież. 22 i 23-latek w wyniku zdarzenia odnieśli obrażenia głównie twarzy i głowy, które nie zagrażają ich życiu. Oprawcy po zaprzestaniu przemocy chcieli oddalić się z miejsca, jednak szybka reakcja policjantów pozwoliła na zatrzymanie sprawców pobicia.

Sprawcom przedstawiony został zarzut przestępstwa z art. 158§1 KK dotyczący pobicia. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nieletni za popełniony czyn karalny odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Gostyniu.

(KWP w Poznaniu / kp)

