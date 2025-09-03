Zatrzymali poszukiwanego listem gończym Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 42-latka poszukiwanego listem gończym celem tymczasowego aresztowania. Mężczyzna podejrzany jest o popełnienie przestępstwa na tle seksualnym.

Do jednostek Policji każdego dnia trafiają liczne nakazy doprowadzenia i listy gończe. Stróże prawa, prowadząc poszukiwania, muszą działać szybko i skutecznie, analizując każdą możliwą informację. Tak było również w tym przypadku.

42-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim celem zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania. Podejrzany jest o to, że w okresie od stycznia 2012 roku do końca grudnia 2013 roku w Rydułtowach dopuścił się wobec małoletniej poniżej 15. roku życia innej czynności seksualnej.

Sprawa została przejęta przez policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach w sierpniu 2025 roku od funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Śledczy ustalili miejsce, w którym ukrywał się poszukiwany. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z parków na terenie Wodzisławia Śląskiego.

(KWP w Katowicach / kp)