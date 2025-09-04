Oszukali białostockiego seniora - zostali zatrzymani Data publikacji 04.09.2025 Powrót Drukuj Na 3 miesiące do aresztu trafiło dwóch mieszkańców Warszawy, którzy w połowie lipca oszukali metodą "na wypadek" białostockiego seniora. 92-latek przekazał wówczas 26 tysięcy złotych. Jeden z zatrzymanych mężczyzn miał w domu ubrania, w których odebrał pieniądze, u drugiego policjanci znaleźli prawie 100 gramów kokainy oraz marihuanę.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ustalili dwóch podejrzanych o oszustwa metodą „na wypadek”. Do zdarzenia doszło w Białymstoku w połowie lipca. Wówczas do 92-letniego białostoczanina na telefon stacjonarny zadzwonił zapłakany mężczyzna. Podając się za wnuczka poinformował, że spowodował wypadek, w którym potrącił ciężarną kobietę i potrzebuje pieniędzy. Po chwili rozmowy, słuchawkę przejął inny mężczyzna, podający się za policjanta i poinformował, że po pieniądze zgłosi się adwokat. Niedługo po tym do mieszkania seniora przyszedł rzekomy adwokat, któremu 92-latek przekazał 26 tysięcy złotych.

Pracujący nad sprawą policjanci z białostockiej komendy ustalili tożsamość obu mężczyzn podejrzanych o to oszustwo. To 36-latek i jego 48-letni wspólnik, obaj pochodzący z Warszawy. Tam też zostali zatrzymani. Pierwszy z nich, tzw. odbierak, w ręce mundurowych wpadł w połowie sierpnia. W czasie przeszukania mundurowi znaleźli ubrania, które miał na sobie sprawca, gdy odbierał od seniora pieniądze. Drugi z nich został zatrzymany kilka dni później. Mężczyzna w całym procederze był pośrednikiem i pełnił funkcję logistyczną, w tym zapewnił dojazd odbierakowi. W jego mieszkaniu i warsztacie mundurowi znaleźli między innymi pieniądze, telefony, przedmiot przypominający broń oraz narkotyki - niewielkie ilości marihuany oraz blisko 100 gramów kokainy.

Młodszy z nich usłyszał zarzut oszustwa, starszy natomiast zarzut oszustwa i zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu obaj trafili na 3 miesiące do aresztu. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków kara do 10 lat pozbawienia wolności.