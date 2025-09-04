13 lat w ukryciu – finał policyjnych poszukiwań w Koszalinie Data publikacji 04.09.2025 Powrót Drukuj Przez ponad dekadę skutecznie wymykał się organom ścigania, zmieniał miejsca pobytu i unikał kontaktu z Policją. Wydawało się, że zdołał zniknąć bez śladu. Jednak 43-letni mężczyzna, poszukiwany aż trzema listami gończymi, nie uniknął odpowiedzialności. Dzięki współpracy policjantów z Komisariatu Policji I w Koszalinie oraz funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, wieloletnie poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Mężczyzna od 13 lat pozostawał w ukryciu, a na swoim koncie miał liczne przestępstwa, w tym oszustwa, wymuszenia rozbójnicze, znieważenia funkcjonariuszy, uszkodzenia ciała oraz szereg kradzieży. Skala jego działalności sprawiła, że sąd wydał wobec niego aż trzy listy gończe.

Do zatrzymania doszło na terenie Koszalina. Podczas interwencji mężczyzna próbował jeszcze ratować się kłamstwem i podawał policjantom nieprawdziwe dane osobowe, licząc, że uda mu się odwlec nieuchronne. Funkcjonariusze nie dali się jednak zwieść. Szybko zweryfikowali jego tożsamość i dodatkowo ukarali go mandatem za umyślne wprowadzenie w błąd co do swojej tożsamości.

Po potwierdzeniu wszystkich dokumentów i wykonaniu czynności służbowych, 43-latek trafił najpierw do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie został doprowadzony do aresztu śledczego. Tam spędzi najbliższe lata, odbywając zasądzone wcześniej kary.

Zatrzymanie jest efektem konsekwentnej i skutecznej pracy policjantów, którzy nie ustają w działaniach wobec osób próbujących ukrywać się przed odpowiedzialnością karną i pokazuje, że nawet po wielu latach unikania odpowiedzialności sprawiedliwość ostatecznie dosięga osób łamiących prawo.

( KWP w Szczecinie / kc)