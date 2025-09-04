Do 30 września trwa konkurs plastyczno-filmowy „Letni przeWODNIK” Data publikacji 04.09.2025 Powrót Drukuj Wspominając tegoroczne wakacje pokaż innym jak można wypoczywać i dobrze się bawić bez zbędnego ryzyka oraz jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas. Nagraj sam lub ze znajomymi max. 60-sekundowy spot albo wykonaj pracę plastyczną i wygraj atrakcyjne nagrody w konkursie.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji do 30 września realizuje ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, która ma na celu propagowanie właściwego zachowania w rejonie akwenów, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, żeglowania, uprawiania innych sportów, podczas wycieczek górskich oraz wypraw rowerowych.

W ramach akcji ogłoszony został konkurs plastyczno-filmowy pn. „Letni przewodnik”, którego celem jest promowanie bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas całego sezonu letniego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 30 września 2025 r. max. 60-sekundowego spotu filmowego promującego bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą lub pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką oraz koniecznie wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez pełnoletniego opiekuna zespołu na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

z dopiskiem konkurs plastyczno-filmowy pn. „Letni przeWODNIK”.



W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespołach do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat.

Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, bieżące wydarzenia, harmonogramy imprez towarzyszących działaniu w całym kraju, quizy, porady oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-w-lecie.

Ostatnie dni letniej pogody warto wykorzystać na spędzenie czasu na świeżym powietrzu oraz odpoczynku, podczas którego konieczne jest zachowanie rozwagi i odpowiedzialności. W trosce o własne zdrowie i życie pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim oraz swoich bliskich.

Telefony ratunkowe:

nad wodą: WOPR - 601 100 100

w górach: GOPR / TOPR - 601 100 300

Numer alarmowy: 112