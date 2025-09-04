Eksplozja na Dąbrowie nie była przypadkowa. 72-latek usłyszał zarzuty Data publikacji 04.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 72-letniego mężczyznę, który z zemsty na bliskich wysadził mieszkanie przy ulicy Rodakowskiego w Łodzi. To nie było jego jedyne przewinienie. Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Za popełnione czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 1 września 2025 roku, łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące eksplozji w mieszkania przy ulicy Rodakowskiego. Na miejscu akcję gaśniczą prowadzili strażacy. Siła wybuchu spowodowała znaczne szkody w mieszkaniu, a odłamki szkła z wybitych szyb uszkodziły stojące pod blokiem samochody. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń ciała.

Mundurowi rozpoczęli intensywne działania nad wyjaśnieniem tej sprawy. W niedługim czasie od zdarzenia stróże prawa zatrzymali 72-letniego lokatora zniszczonego mieszkania. Jechał pijany w pobliżu parku Podolskiego. Badanie trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Podejrzany w rozmowie ze śledczymi przyznał, że jego zachowanie było wynikiem zemsty na bliskich, z którymi był skonfliktowany. Świadomie spowodował ulatnianie się gazu, po czym zostawił źródło zapłonu w postaci zapalonego wkładu do znicza.

72-latek usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w przedmiotowej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź - Górna w Łodzi.