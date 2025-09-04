Lubelscy wywiadowcy zatrzymali recydywistę okradającego salony jubilerskie Data publikacji 04.09.2025 Powrót Drukuj Błyskawiczne działania lubelskich wywiadowców doprowadziły do zatrzymania recydywisty, który okradał salony jubilerskie na terenie kilku województw. 32-latek wpadł bezpośrednio po kradzieży w Lublinie. Łączne straty to blisko 100 000 złotych. Mężczyzna usłyszał łącznie 6 zarzutów kradzieży szczególnie zuchwałej oraz zarzut włamania do salonu fryzjerskiego. Sprawca został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Zgłoszenie o kradzieży w jednym z salonów jubilerskich w centrum Lublina, dyżurny komendy miejskiej otrzymał w ostatni poniedziałek. Jak wynikało ze zgłoszenia, sprawca podczas oglądania wyrobów złotniczych dokonał kradzieży zawieszki oraz dwóch łańcuszków o wartości blisko 18 000 złotych. Mężczyzna wybiegł ze sklepu i zaczął uciekać. Ekspedientki dokładnie opisały wygląd mężczyzny. Zabezpieczyły też monitoring.

Na miejsce od razu skierowano wywiadowców, którzy zareagowali błyskawicznie. Policjanci od razu ustalili rysopis sprawcy i rozpoczęli poszukiwania. Kilkanaście minut później namierzyli mężczyznę, który zamierzał wsiąść do taksówki i odjechać. Funkcjonariusze od razu obezwładnili sprawcę. Miał przy sobie większość skradzionych kosztowności oraz pieniądze w kwocie 2500 złotych. Jak się okazało, jeden z łańcuszków zdążył już sprzedać w pobliskim skupie złota. 32-latek okazał się być recydywistą. Trafił do policyjnej celi, natomiast skradzione wyroby jubilerskie zostały zabezpieczone.

Sprawą zajęli się policjanci z 1. komisariatu. Szybko okazało się, że to nie jedyna kradzież na koncie 32-letniego mieszkańca Rzeszowa. Łącznie operacyjni udowodnili mu dokonanie na terenie kilku województw 6 kradzieży wyrobów jubilerskich oraz włamanie do salonu fryzjerskiego. Łączne straty oszacowano na kwotę blisko 100 000 złotych.

Wczoraj zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty w recydywie kradzieży szczególne zuchwałych oraz włamania. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

