Areszt za groźby wobec komendanta tyskiej Policji

Do Komendy Miejskiej Policji w Tychach wpłynęła wiadomość z groźbami kierowanymi wobec Komendanta Miejskiego Policji w Tychach oraz prokuratora. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom jeszcze tego samego dnia podejrzany o ten czyn mężczyzna został zatrzymany. Dzisiaj, decyzją sądu, trafił do aresztu.

1 września br., w poniedziałek, na skrzynkę poczty elektronicznej tyskiej komendy wpłynęła wiadomość zawierająca groźbę pozbawienia życia Komendanta Miejskiego Policji w Tychach oraz prokuratora. Jednocześnie nadawca wiadomości wskazał, że zamierza „wysadzić” budynek prokuratury i zamówił w sieci „darknet” bojowe środki trujące. Swój plan miał zrealizować tego samego dnia o godzinie 20.00.

Policjanci z Tychów natychmiast podjęli szereg działań mających na celu zapobieżenie popełnieniu przestępstwa i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Jeszcze tego samego dnia, po godzinie 18:00, mężczyzna został zatrzymany przez tyskich mundurowych. Nadawcą maila okazał się 37-letni mieszkaniec miasta. Do działań zaangażowani zostali policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy razem z miejscowymi stróżami prawa dokonali przeszukań i zabezpieczyli dowody do sprawy.

W Śląskim Wydziale Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych względem szefa tyskich policjantów i prokuratora, a także usiłowania wywarcia wpływu na czynności służbowe tych osób. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. 37-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Katowicach / kp)