Nękał swoją byłą partnerkę i jej matkę – 43-latek tymczasowo aresztowany

Policjanci z Krapkowic zatrzymali 43-letniego mężczyznę, podejrzanego o uporczywe nękanie swojej byłej partnerki oraz jej matki. Według ustaleń śledczych, mężczyzna regularnie wysyłał kobietom wiadomości, które wzbudzały w nich poczucie zagrożenia. Na dodatek stalker śledził był partnerkę, posługiwał się jej danymi osobowymi, zamawiając na nią między innymi fotowoltaikę, a nawet wysłał jej paczkę z kwasem siarkowym, grożąc pozbawieniem zdrowia. Mieszkaniec Opolszczyzny najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Do krapkowickich funkcjonariuszy zgłosiła się kobieta, która od dłuższego czasu doświadczała uporczywego nękania ze strony byłego partnera. Z jej relacji wynikało, że 43-letni mieszkaniec Opolszczyzny prześladował również jej matkę. Mężczyzna wysyłał do kobiet różnego rodzaju natarczywe wiadomości, które budziły w nich obawy o własne bezpieczeństwo.

Dodatkowo 43-latek śledził byłą partnerkę oraz wielokrotnie oczerniał ją podczas rozmów z pracownikami różnych zakładów pracy. Jakby tego było mało, mężczyzna wykorzystywał dane osobowe oraz wizerunek kobiety, bez jej wiedzy i zgody. 43-latek, posługując się zdjęciami pokrzywdzonej, założył na nią fikcyjną zbiórkę pomocową, a nawet zamówił na jej adres fotowoltaikę. Na dodatek 43-latek wysłał kobiecie paczkę z zawartością kwasu siarkowego, grożąc jej tym samym utratą zdrowia.

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów, dotyczących uporczywego nękania, gróźb karalnych oraz naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na wniosek śledczych i prokuratora, Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich zastosował wobec 43-latka środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy aresztu. Za uporczywe nękanie mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.