Areszt dla 34-latka za uporczywe nękanie Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Najpierw telefon na numer alarmowy i zgłoszenie, że obcy mężczyzna wtargnął na posesję i nie chce jej opuścić. Interwencja jaworskich policjantów zakończyła się jego zatrzymaniem, a dalsze czynności pozwoliły odkryć, że to dopiero fragment szerszej historii. Jak się okazało 34-latek nękał jedną z rodzin z terenu powiatu jaworskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które trafiło do dyżurnego jaworskiej Policji. Rodzina powiadomiła funkcjonariuszy, że mężczyzna wtargnął na ich posesję i pomimo wezwań nie chciał jej opuścić. Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który zatrzymał 34-latka.

Od tego momentu jaworscy śledczy prowadzili intensywne czynności, przesłuchiwali świadków, zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy i krok po kroku dokumentowali przestępczą działalność mężczyzny. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów i wystąpienie z wnioskiem o tymczasowy areszt.

Ustalono, że od października 2022 roku do sierpnia 2025 roku sprawca w sposób uporczywy i złośliwy, wbrew woli pokrzywdzonych, wielokrotnie podejmował działania polegające na ich nękaniu. Mężczyzna kierował liczne wiadomości przez komunikatory i portale społecznościowe, oczekiwał pod domem pokrzywdzonych, dzwonił i pukał do drzwi, a także śledził, nachodził i wielokrotnie wdzierał się na teren ich posesji. Takie zachowania wzbudzały u pokrzywdzonych uzasadnione poczucie zagrożenia i naruszały ich prywatność.

Dzięki skutecznej pracy jaworskich funkcjonariuszy, 34-latek usłyszał zarzuty, a Sąd Rejonowy w Jaworze – na wniosek prokuratora – zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Za przestępstwo nękania zgodnie z art. 190a §1 kk mężczyźnie grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.