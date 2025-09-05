Prowadzili internetowy kantor wymiany walut - przywłaszczali pieniądze klientów Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie dotyczące nielegalnej działalności internetowego kantoru wymiany walut. Sprawcy przywłaszczali pieniądze swoich klientów, wykorzystując je m.in. do nielegalnie prowadzonej działalności parabankowej, czym wyrządzili pokrzywdzonym szkodę sięgającą niespełna 6 milionów złotych. Wobec trzech ustalonych sprawców prokurator skierował akty oskarżenia. Grozi im wieloletnie więzienie.

Przestępczy proceder miał miejsce w latach 2020-2022. Spółka zarejestrowana na terenie Sosnowca zajmowała się prowadzeniem działalności kantorowej, w szczególności przy wykorzystaniu platformy internetowej. Osoby pokrzywdzone w dobrej wierze przekazywały na rachunki bankowe spółki środki finansowe z przeznaczeniem na ich wymianę na różne waluty. Część przekazywanych w celu wymiany środków nigdy nie została wymieniona i przelana na rachunki klientów w innej walucie, lecz przeznaczona została na nielegalnie prowadzoną działalność parabankową polegająca na udzielaniu pożyczek. Na trop przestępstwa naprowadziła śledczych informacja z Komisji Nadzoru Finansowego.

Śląscy policjanci pracowali nad tą sprawą od lutego 2022 roku. W toku postępowania zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom w wieku od 47 do 76 lat łącznie 62 zarzutów dotyczących przywłaszczenia mienia, w tym mienia wielkiej wartości, prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób w celu udzielania pożyczek, nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki do sądu pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi, a na ujawnionych w toku postępowania i stanowiących własność podejrzanych udziałach w spółkach i nieruchomościach o wartości przekraczającej 8,7 miliona złotych ustanowił zabezpieczenie majątkowe. Na początku sierpnia tego roku Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała akt oskarżenia wobec wszystkich trzech podejrzanych.

O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Z uwagi na fakt, że z przestępczego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im do 15 lat więzienia.