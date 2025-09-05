Policjantka z Pragi Północ oddała szpik dla kilkuletniego dziecka Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Aspirant Izabela Garbula z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI podarowała swojemu genetycznemu bliźniakowi najcenniejszy dar — szansę na życie. Po 13 latach od rejestracji jako dawca dowiedziała się, że może zostać niespokrewnionym dawcą szpiku kostnego dla innej osoby. Udział w procedurze pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych to pomoc w ratowaniu życia osobom chorym na nowotwór krwi. Jesteśmy niezwykle dumni z Naszej policjantki. Dzięki jej chęci pomocy, wrażliwości na potrzeby innych i empatii, kilkuletnie dziecko otrzymało szansę na powrót do zdrowia i nowe życie.

Aspirant Izabela Garbula jest policjantką Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. 13 lat temu zarejestrowała się w bazie Fundacji DKMS (Międzynarodowe Centrum Dawców Szpiku). W grudniu zeszłego roku otrzymała telefon, że ma „genetycznego bliźniaka”, któremu może uratować życie. Policjantka od razu zgodziła się oddać szpik.

Najpierw, zgodnie z obowiązującą procedurą, przeszła szereg szczegółowych badań, po których została zakwalifikowana do zabiegu. Cała procedura przebiegła bardzo sprawnie, a sam zabieg pobrania szpiku, który odbył się kilka tygodni temu, trwał zaledwie 2,5 godziny. Po jego zakończeniu policjantka dowiedziała się, że oddała swoje komórki macierzyste kilkuletniemu dziecku, dając mu tym samym szansę na nowe życie.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez fundację DKMS, dopiero po trzech miesiącach dawca szpiku otrzyma informację, czy przeszczep się udał, a po 2 latach, za zgodą biorcy, może poznać jego tożsamość.

Izabela zapewniła, że zabieg jest bezpieczny i bezbolesny. Zachęca każdego do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Jesteśmy bardzo dumni z naszej koleżanki!

Zespół Fundacji DKMS wręczył Izabeli podziękowania: „Drogi dawco, nie ma takich słów, którymi można wyrazić wdzięczność za podarowanie drugiej osobie szansy na nowe życie. Dlatego przekazujemy Ci symbolicznego anioła - którym jesteś dla swojego biorcy. Choć tak skromnym gestem, chcemy podziękować za Twoją dobroć i odwagę".

Zachęcamy wszystkich do rejestracji w bazie Fundacji DKMS. Nie ma nic cenniejszego niż ratowanie ludzkiego życia!

PRZECZYTAJ -> Zarejestrować się w bazie może każdy ogólnie zdrowy człowiek w wieku 18-55 lat, nieposiadający znacznej nadwagi oraz świadomy swojego zobowiązania. Dawcą faktycznym można zostać do 61. roku życia. Wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny, wypełnić formularz, pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka i odesłać całość do Fundacji. Z przesłanej próbki wykonywana jest typizacja antygenów zgodności tkankowej. Wyniki wraz z danymi z formularza wprowadzane są do bazy Dawców. Proces trwa ok. 2-3 miesiące.