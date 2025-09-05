Straciła prawo jazdy za potrącenie rowerzysty Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Składowa – Jasna w Żninie. Kierująca samochodem wyprzedzając rowerzystę zajechała mu drogę i doprowadziła do zderzenia. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

W środę (3.09.2025) dyżurny żnińskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie od personelu żnińskiego szpitala, iż na odział ratunkowy zgłosił się 16-latek, który rano brał udział w zdarzeniu drogowym.

Skierowani na miejsce policjanci w rozmowie z chłopcem oraz jego opiekunką ustalili, że krótko przed godziną 8.00 poruszał się rowerem ulicą Składową w Żninie. Kiedy znajdował się na wysokości z ulicą Jasną został uderzony przez samochód, który go wyprzedzał. W wyniku tego uderzenia upadł na jezdnię. Z samochodu wysiadła kobieta, która według relacji nastolatka miała mieć do niego pretensje, że jechał nieprawidłowo. Po krótkiej wymianie zdań kobieta odjechała. Na szczęście chłopiec nie odniósł poważnych obrażeń i tego samego dnia po badaniach lekarskich wrócił do domu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.

Funkcjonariusze zespołu do spraw wykroczeń zabezpieczyli nagranie z kamer pobliskiego monitoringu i szybko ustalili dane pojazdu oraz kierującej. 37-letnia mieszkanka gminy Żnin, przedstawiła zupełnie inną wersję wydarzeń. Twierdziła, że chłopiec poruszał się chodnikiem i zjeżdżając z niego uderzył w bok jej samochodu.

W tym przypadku kluczowy okazał się monitoring, z którego jednoznacznie wynikało, że kobieta, wykonując manewr wyprzedzania cyklisty na skrzyżowaniu zajechała mu drogę i doprowadziła do zderzenia.

Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa mundurowi zatrzymali 37-latce prawo jazdy. O jej dalszym losie zadecyduje sąd. Za to wykroczenie przewidziana jest kara grzywny, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 do 36 miesięcy.

( KWP w Bydgoszczy / kp)

Film Straciła prawo jazdy za potrącenie rowerzysty Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Straciła prawo jazdy za potrącenie rowerzysty (format mp4 - rozmiar 14.39 MB)