Pabianiccy kryminalni zatrzymali kobietę odpowiedzialną za wrzucenie psa do przenośnej toalety Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ustalili i zatrzymali 36-letnią właścicielkę półrocznego szczeniaka wrzuconego do publicznej toalety. Znalezione w fekaliach zwierzę, pomimo udzielonej pomocy nie przeżyło. Pabianiczanka dzisiaj usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad czworonogiem. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

2 września 2025 roku przed godziną 8.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał zgłoszenie o porzuconym psie w przenośnej toalecie. Do zdarzenia doszło na ulicy Sikorskiego. Na miejsce pojechali policjanci z pabianickiej „patrolówki”. Przed ich przybyciem strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach wydostali zwierzę z wnętrza muszli klozetowej, obmyli i przekazali pod opiekę strażnikom miejskim.



Obecny na miejscu interwencji zgłaszający przyznał, że gdy chciał skorzystać z toalety znajdującej się na parkingu, zauważył znajdujące się w fekaliach żywe zwierzę. Szczeniak miał na sobie szelki i smycz. W stanie ciężkim został przekazany do schroniska w Pabianicach, gdzie ostatecznie nie udało się uratować mu życia.



Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach niezwłocznie wykonali szereg czynności mających na celu wyjaśnienie, w jaki sposób pies znalazł się w toalecie i kto jest jego właścicielem. W trakcie intensywnie prowadzonego postępowania zmierzającego do rzetelnego ustalenia okoliczności tego zdarzenia funkcjonariusze skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy i przesłuchiwali świadków. Przełom w sprawie nastąpił już 4 września br. Wówczas kryminalni ustalili tożsamość właścicielki czworonoga. Kobieta przebywała w mieszkaniu ojca. Na widok funkcjonariuszy ukryła się na balkonie. Została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszała zarzuty. Za znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Znęcanie nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do lat 5.

W razie skazania za to przestępstwo sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem. Sąd może również orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt.

Apelujemy do osób posiadających zwierzęta o przestrzeganie przepisów oraz o troskę i opiekę nad nimi, a do świadków – o to, aby nie pozostawać obojętnym i niezwłocznie informować służby o każdej niepokojącej sytuacji.

Zgłoszeń można dokonywać dzwoniąc na numer alarmowy bądź za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

(Na nagraniu widać pojawiającą się gwiazdę pabianickiej Policji, a następnie moment prowadzenia zatrzymanej kobiety przez umundurowanego policjanta).

( KWP w Łodzi / kp)