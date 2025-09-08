Znaleźli się w odpowiednim czasie i miejscu. Pilotaż zakończony szczęśliwym porodem Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Ta służba funkcjonariuszom słupskiej drogówki na pewno na długo pozostanie w pamięci. Poza dbaniem o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego policjanci mieli jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Wykorzystali możliwości pojazdu uprzywilejowanego, aby pomóc w jak najszybszym dotarciu do szpitala kobiecie, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Ta niecodzienna interwencja zakończyła się szczęśliwie, rodząca kobieta w porę trafiła pod opiekę personelu medycznego i o godzinie 12:12 na świat przyszła Mia.

W środę rano do sierż. Kamila Kwidzińskiego i st. post. Tristana Zielonki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy zakończyli właśnie interwencję związaną z nietrzeźwym kierującym, podjechał kierowca. Mężczyzna przekazał funkcjonariuszom, że jego żona jest w dziewiątym miesiącu ciąży, odeszły jej wody płodowe i rozpoczęła się akcja porodowa. Policjanci szybko zdecydowali o pilotażu do szpitala w Słupsku. Przekazali kierowcy instrukcje dotyczące jego przebiegu, poinformowali dyżurnego i przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych ruszyli w kierunku placówki medycznej. Dyżurny skontaktował się z oddziałem położniczym szpitala i poinformował medyków o jadącej do nich pacjentce. Dzięki natychmiastowej reakcji i pomocy ciężarna kobieta szybko i bezpiecznie trafiła pod opiekę specjalistów, a o godzinie 12:12 urodziła się Mia.

Szczęśliwi rodzice skontaktowali się z policjantami i podziękowali za pomoc, twierdząc z pełnym przekonaniem, że gdyby nie policyjny pilotaż, do porodu doszłoby w aucie.

Gratulujemy rodzicom i życzymy dużo zdrowia Pani Klaudii oraz Mii.