72-latka straciła niemal 600 tysięcy złotych Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj Policja ostrzega przed fałszywymi inwestycjami. Oszuści podszywają się pod znane spółki, w tym Orlen, i wyłudzają ogromne kwoty od ufnych osób. Ich ofiarą padła 72-letnia mieszkanka naszego powiatu, skuszona perspektywą łatwego zarobku, wpłaciła na wskazane konto 1000 złotych. Zamiast zyskać, straciła prawie 600 tysięcy złotych. Jak doszło do oszustwa?

W grudniu 2024 roku 72-latka odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik „Grupy Orlen”. Kobiecie zaproponowano rzekomo bezpieczną inwestycję, która miała przynieść szybki zysk. Po rozmowie z opiekunem wpłaciła 1000 zł.

W kolejnych miesiącach „doradca” regularnie kontaktował się z kobietą, informując o rzekomych zyskach. W sierpniu 2025 roku, gdy chciała wypłacić prawie 17 tys. zł, usłyszała, że musi zainstalować na komputerze program do zdalnej obsługi Supremo. Uwierzyła i wykonała polecenia. W krótkim czasie z jej konta zniknęło niemal 600 000 zł, przestępca uzyskał zdalny dostęp do jej konta, z którego wykonał trzy przelewy, które następnie trafiły na zagraniczne rachunki bankowe.

Jak nie dać się oszukać?

Żadna firma ani bank nie żąda instalowania aplikacji do zdalnej obsługi komputera, aby wypłacić pieniądze.

Nie wierz w szybki i pewny zysk – to najczęstszy wabik oszustów.

Nie podawaj loginów, haseł, kodów SMS ani danych karty bankowej osobom, które kontaktują się z Tobą telefonicznie.

Korzystaj tylko z oficjalnych stron internetowych i zweryfikowanych źródeł – listę legalnych podmiotów prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Ostrzeż swoich bliskich, szczególnie osoby starsze – to właśnie seniorzy najczęściej padają ofiarami oszustw inwestycyjnych.

W przypadku podejrzanego telefonu natychmiast rozłącz się i zgłoś sprawę Policji.

Pamiętaj!

Oszuści są coraz bardziej wiarygodni – podszywają się pod znane spółki i instytucje, używają logotypów, fałszywych stron internetowych i przekonujących argumentów. Ich celem jest jedno – przejęcie Twoich pieniędzy.

Nie ryzykuj oszczędności życia! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – skontaktuj się z Policją lub swoim bankiem.